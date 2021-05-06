Киев, , 17:52 — REGNUM Вашингтон и Киев прорабатывают формат возможной встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом 6 мая сообщили в офисе Зеленского после его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Я пригласил президента и вице-президента США с визитом на Украину», — цитирует Зеленского его офис.

Президент Украины добавил, что формат встречи с американским лидером всё ещё находится на стадии изучения.

«Верю, что эта встреча будет. Она важна для обеих наших стран», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский на встрече с Блинкеном заявил, что представители Соединённых Штатов Америки продемонстрировали исключительную осведомлённость в украинских делах.

Президент Украины также рассказал о том, что на встрече обсуждались вопросы Крыма, Донбасса, а также противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

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