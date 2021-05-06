Минск, , 17:51 — REGNUM Перерегистрация белорусских некоммерческих организаций провалена и является отрицательным примером исполнительской дисциплины. Об этом 6 мая заявил Александр Лукашенко на совещании с высшим руководством республики при обсуждении нового закона о государственной службе.

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«Уже больше месяца прошло — я не вижу реакции со стороны Администрации президента и присутствующих. Вы что, ждете новой волны? Нам уже политологи, наши сторонники (депутаты и другие) пальцем показывают, уже требуют: «Вы «зачистите» общество, мы видим, что происходило». А мы чего ждем? Вы же знаете, что через эти структуры идет финансирование этих бандитов внутри страны», — цитирует выступление Лукашенко президентская пресс-служба.

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Напомним, 4 мая Лукашенко комментировал перерегистрацию белорусских общественных объединений и СМИ в контексте ответа на западные санкции. «Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я поручал главе администрации, вы Сергеенко (глава президентской администрации, генерал госбезопасности Игорь Сергеенко, — прим. ИА REGNUM) передайте, что я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации, — сказал тогда Лукашенко, принимая с докладом председателя правительства Романа Головченко. — А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно — они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают — хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании — в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Белоруссию в центре Европы».

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