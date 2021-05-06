Нижний Тагил, Свердловская область, 6 мая 2021, 17:43 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области неизвестный мотоциклист сбил женщину и скрылся. Об этом сообщает городское отделение ГИБДД.
Инцидент произошёл вечером 2 мая на Площади Славы. 36-летняя гражданка получила перелом руки. Ей оказали медицинскую помощь отпустили домой.
Мотоциклиста сейчас ищут. Сотрудники ГИБДД просят помощи очевидцев. За оставление места ДТП водителю грозит лишение права управления транспортом или административный арест.