Йошкар-Ола, , 17:43 — REGNUM В Марий Эл, по предварительным данным, по итогам января-апреля текущего года введено в эксплуатацию 97,5 тыс. кв метров жилья, что на 9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава минстроя республики Михаил Степанов.

При этом он отметил, что в настоящее время все запланированные работы ведутся в соответствии с графиком, объекты будут введены в эксплуатацию в установленные сроки.

Министр уточнил, что из 363 тыс. кв метров жилья, которое в этом году должно появиться в республике, 237 тыс. кв метров должно обеспечить многоквартирное жилищное строительство, 126 тыс. кв метров — индивидуальные застройщики.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории региона ведется контроль над строительством 79 объектов, 25 новых объектов капитального строительства планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. В частности, будет сдано здание высокотехнологичного Перинатального центра в Йошкар-Оле, стадионы в Козьмодемьянске, поселках Красногорский и Юрино, школы в Медведеве и деревне Сардаял Мари-Турекского района, детские сады в Йошкар-Оле и Медведевском районе. Также в этот перечень включены улицы и другие объекты.

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