Лондон, , 17:39 — REGNUM 6 мая в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольные команды «Арсенал» и «Вильярреал» встретятся в рамках ответного матча ½ финала Лиги Европы сезона 2020/21. Игра начнется в 22:00 по московскому времени и будет транслироваться на канале «Матч ТВ». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена словенская бригада арбитров. Главный судья — Славко Винчич. Помогать словенцу будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Первый матч полуфинальной серии завершился минимальной победой «желтой субмарины» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «Вильярреала» отметились Ману Тригерос (5') и Рауль Альбиоль (29'). Единственный мяч «канониров» забил Николя Пепе ударом с одиннадцатиметровой отметки на 73-й минуте.

Из-за удаления в первом матче игру пропустят Дани Себальос и Этьен Капу.