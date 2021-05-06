Москва, 6 мая, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Управляющая московской гостиницы «Вечный зов» Евгения Чумаколенко, пожар в которой унес жизни двух людей, заключена под стражу на два месяца. Соответствующее решение 6 мая принял Пресненский районный суд столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чумаколенко Евгении Валерьевны», — сообщили в пресс-службе суда.

Управляющая гостиницы обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»).