Йошкар-Ола, , 17:33 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил рассмотреть вопрос реконструкции лицея №11 в Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба правительства республики. Эта мера позволит увеличить количество мест в образовательном учреждении и отказаться от двусменного режима работы.

Евстифеев напомнил, что в мае прошлого года лицей отпраздновал 195-летие, это одно из старейших учреждений образования в республике. Сформирован компетентный и опытный коллектив педагогов, лицей очень востребован, но площадей не хватает. При этом рядом с его зданием нет земельных участков, которые бы позволили построить еще один корпус.

Один из возможных вариантов реконструкции — снос неиспользуемого плавательного школьного бассейна и строительство на его месте пристроя на 500 мест.

Глава региона поручил до конца года разработать проектно-сметную документацию.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2024 года в рамках национального проекта «Образование» в республике планируется создание 6,6 тыс. новых мест за счет строительства школ в Йошкар-Оле, Козьмодемьянске и в поселке Медведево. Кроме того, планируется отремонтировать дома культуры и музеи в сельской местности.