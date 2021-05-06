Иркутск, , 17:32 — REGNUM Жители Иркутской области сняли на видео «дыхание» Байкала, кадры опубликовал телеграм-канал «Подъём».

Отмечается, что из-за сильного ветра волны подняли подтаявшую ледяную корку, покрывавшую озеро.

«Дыхание» происходит потому, что на поверхности уже образовалась шуга, и скоро озеро вскроется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 1 мая началась навигация на реках, с 15 мая она будет открыта на Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и озере Байкал.

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