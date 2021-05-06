Нью-Дели, , 17:36 — REGNUM За последние сутки в Индии выявили 412 262 новых случая заражения коронавирусом. Об этом, как передает Associated Press, сообщает 6 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Тестирование на коронавирус в Индии (сс) Ganesh Dhamodkar

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Это второй рекорд с тех пор, как на индийской территории в апреле началась новая волна пандемии.

Всего в стране выявили более 21 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в стране еще 3980 пациентов скончались от осложнений COVID-19, а общее число умерших выросло до 230 168.

Эксперты уверены, что в реальности цифры намного выше.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 3780 пациентов.