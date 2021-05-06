Ростов-на-Дону, , 17:24 — REGNUM 9 мая в Ростове-на-Дону запустят трамвайный маршрут «Дорогами Победы». Экскурсионные вагоны будут курсировать на маршрутах №№ 1 и 10, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«Во время движения на открытой платформе трамвая с песнями военных лет выступит один из лучших народных коллективов России — ансамбль песни и танца «Легенда». Также ростовчане и гости города услышат исторические факты о Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году в канун 77-й годовщины со дня освобождения Ростова-на-Дону от оккупантов был реализован проект под названием «Экскурсионный общественный трамвай по истории города Ростова-на-Дону». Пассажирам рассказывали об истории города в годы военного лихолетья.

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