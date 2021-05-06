Барселона, Испания, , 17:23 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» выбирает между тремя кандидатурами на позицию центрального опорного полузащитника, на которой выступает 32-летний Серхио Бускетс. «Сине-гранатовые» считают, что Бускетса сможет заменить Мануэль Локателли, Эдуардо Камавинга или Микель Мерино. Об этом 6 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

23-летний центральный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли, которого Transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро, в текущем сезоне совершает в среднем по 2,2 отбора, 1,4 перехвата и 1,2 ключевые передачи за игру. Точность передач футболиста составляет 87,7%. WhoScored оценивает игру итальянца на 7,05 балла.

В текущем сезоне Локателли принял участие в 30-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился тремя забитыми мячами и голевой передачей. В составе национальной сборной Италии полузащитник набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в трех играх отборочного турнира на Чемпионат Мира 2022.

Локателли перешел в «Сассуоло» 1 июля 2019-го года из «Милана» за 10 миллионов евро. Контракт итальянца с «Сассуоло» рассчитан до конца сезона 2022/23.

18-летнего опорного полузащитника «Ренна» и молодежной сборной Франции Эдуардо Камавингу последние полтора года связывают с переходом в мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает француза в 60 миллионов евро. В среднем за матч Камавинга совершает 2,5 отбора, 0,7 перехвата и отдает 0,7 ключевые передачи. Точность передач француза составляет 89,1%.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга принял участие в 33-х матчах французской Лиги 1, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

24-летний лидер «Реал Сосьедада» Микель Мерино перебрался в Испанию в июле 2018-го года из «Ньюкасла» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне Мерино набрал 2+4 очка по системе гол+пас в 26-ти матчах испанской Примеры. Контракт Мерино с испанским клубом рассчитан до конца сезона 2024/25.

Ближе всего к Бускетсу по стилю игры близок Эдуар Камавинга, часто использующий короткий поперечный пас и стремящийся вернуть мяч команде после стандартов и перехватов.