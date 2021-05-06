Анкара, 6 мая, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Азербайджан в январе — апреле 2021 года купил у Турции вооружения на более чем $117 млн, сообщает агентство Anadolu.

Baykarsavunma.com Турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2

Отмечается, что экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе — апреле вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $949,7 млн.

Основным покупателем за указанный период стали США ($386,1 млн). Второе место занял Азербайджан — $117,3 млн, что в 13,3 раза больше, чем годом ранее.

В пятерку также попали ОАЭ ($90,2 млн), Бангладеш ($57,8 млн), Германия ($50 млн).

Как сообщило ИА REGNUM, ранее глава комитета оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир после встречи с азербайджанской делегацией в Баку заявил, что Азербайджан и Турция планируют совместно развивать оборонную промышленность двух стран. По словам Демира, речь идёт об «объединении возможностей двух стран» в сфере ВПК, а также выводе «оборонки» на новый уровень в области технологий.

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