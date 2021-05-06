Ростов-на-Дону, 6 мая, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на территории храма Святого Георгия Победоносца появилась стела. Памятник символизирует вековую историю Южного военного округа, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Стела, посвящённая Южному военному округу в Ростове-на-Дону

«Наши военные с достоинством продолжают славные традиции героев Великой Отечественной войны и с честью выполняют свой долг перед Отечеством», — отметил градоначальник в Instagram.

Открытие стелы приурочено к 103-й годовщине со дня образования Южного военного округа. На барельефах высечены главные моменты летописи ЮВО.