Аннотация

На войне ой как хочется поговорить… по душам… И солдаты разговаривали. Горячо, честно и прямо: со своими матерями, жёнами, детьми. Письма с фронта летели в тыл, как раскалённые патроны, побеждающие смерть и забвение. В проекте ИА REGNUM «Письма с фронта» Герои Победы оживают — в своих словах, сказанных самым близким на бумаге. Мы читаем вслух чудом сохранившиеся письма, написанные советскими солдатами в краткие моменты отдыха — на передовой, в немецком плену, на военном корабле.