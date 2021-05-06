Новоуральск, Свердловская область, , 17:15 — REGNUM В Новоуральске Свердловской области мужчина взял кредит и затем перевёл мошенникам 590 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Гражданину 1980 года рождения позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности некого банка и сообщил, что якобы на него хотят повесить кредит в Ленинградской области Затем неизвестная женщина пояснила, что будто бы для проверки сотрудников банка ему нужно оформить на себя кредит на 600 тыс. рублей, который якобы обнулится.

Мужчина ранее слышал о подобных мошеннических методах и засомневался, однако всё же выполнил инструкции мошенников. Кроме того, у него состоялся разговор с якобы сотрудником полиции из отделения экономической безопасности. Мужчина оформил кредит и перевёл полученные деньги на «резервные счета». Теперь по факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.