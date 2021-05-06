Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM Конный переход казаков Всевеликого войска Донского, приуроченный к 76-й годовщине Великой Победы, завершён. Конников встретили у подножия Самбекских высот в Неклиновском районе.

Донские казаки приняли участие в церемонии возложения гирлянды Памяти, венков и цветов к Вечному огню. Сводная конная группа Всевеликого войска Донского отдала дань уважения павшим героям, которых проводили в последний путь на Аллее памяти на территории музейного комплекса «Самбекские высоты».

ИА REGNUM сообщало, что старт конному переходу был дан в Кумженской роще Ростова-на-Дону. Затем конников встретили жители сельских поселений Чалтырь и Приморское, где казаки приняли участие в мероприятиях, посвящённых 76-летию Победы.

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