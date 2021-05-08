Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 21:00 — REGNUM Надписи в гестаповской тюрьме №7, которую фашисты создали во время оккупации города Острова Псковской области. Место пыток и массовых убийств.

Оригинал Вырыли другую яму. Ждём опять расстрела. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 23:59