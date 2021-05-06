Ростов-на-Дону, , 17:10 — REGNUM В Ростовской области на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» с воинскими почестями преданы земле останки 88 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 мая.

Поисковые отряды в ходе полевых экспедиций нашли останки 88 бойцов Красной армии, из них установлены имена восьми солдат. Это уроженцы не только донского края, но и Кубани, Чечни. Места рождения двух воинов-освободителей установить не удалось. Родственникам павших, присутствующим на церемонии захоронения, вручили личные вещи солдат.

Солдат в последний путь проводили под оружейные залпы.

На Аллее памяти у Самбекских высот в настоящее время покоятся останки 325 воинов, обнаруженные в ходе поисковых работ. Имена 19 бойцов установлены.