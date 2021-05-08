Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 20:00 — REGNUM Письмо Николая Палкина родным. 23 июля 1942 года.

Оригинал Как снайпер, метко бью фашистских мерзавцев. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 22:00