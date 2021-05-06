Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 498 тыс. на прошлой неделе. Это самый низкий показатель в стране с начала пандемии коронавируса. Об этом 6 мая сообщает Associated Press со ссылкой на данные управления Конгресса США по бюджету. Число жителей США, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось на 92 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 590 тыс. заявок.

Также отмечается, что в стране растет покупательская способность, которая 14 месяцев назад резко снизилась из-за пандемии коронавируса. Так, еще в начале апреля был зафиксирован резкий рост продаж в торговых центрах США.

Напомним, несмотря на то, что экономика США начала восстанавливаться после затяжной пандемии, специалисты уверены, что новый скачок, подкрепленный возрождением покупательской способности после года изоляции, все же придется «совершать из глубокой ямы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.