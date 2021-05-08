Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 18:00 — REGNUM Письмо Михаила Плеханова родным от 16 августа 1943 года. Других данных нет.

Оригинал Ни капли ласки, кроме как суровая и жестокая схватка. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 16:00