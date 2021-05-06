6 мая 2021 | Время чтения 1 мин

В деревне Каракуль Большереченского района Омской области произошёл крупный пожар. Сгорело 25 строений, в том числе один продуктовый магазин и 14 жилых домов. Это большое горе для местных жителей. Огненную трагедию обсуждают в омских пабликах в соцсетях.

Татьяна Иващенко, , 19:41 — REGNUM Крупный пожар произошёл 6 мая в деревне Каракуль Большереченского района Омской области. Как сообщают в облглавке МЧС, в деревне сгорело 25 строений, в том числе один продуктовый магазин и 14 жилых домов.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Однако люди лишились жилья, и это большое горе. Одни источники пишут, что выгорело полдеревни, другие — что почти вся. В пресс-службе областного правительства ИА REGNUM пока не смогли уточнить, сколько всего строений было в деревне, однако и без того понятно, что масштаб бедствия для местных жителей ужасающий.

Пожар локализован, причины уточняются, проводится в том числе прокурорская проверка. Пока известно то, что огонь пришёл со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом.

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Пожарные в деревне Каракуль © МЧС России по Омской области

Жители Омской области обсуждают произошедшее в соцсетях.

«Была деревня — и нет деревни. Ужас», — пишет подписчица паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» Наталья М.

«Бедная вся наша область, никому не нужная. Брошена на произвол судьбы… Жалко людей…» — комментирует Владимир В.

«Меньше траву надо сжигать, тогда пожаров будет меньше», — рассуждает о причинах возгорания Ирина П.

Пожарные в деревне Каракуль © МЧС России по Омской области

«Какой ужас, бедные люди, куда им теперь, жалко», — пишет Татьяна С.

По информации областных властей, на месте происшествия находится автобус для отправки заявившихся в пункт временного размещения (ПВР), который расположен в Большеречье. Также готов пункт временного размещения на 38 мест в гостинице «Русь».

»Какой ужас, страшно-то как. Как же люди теперь будут, куда они пойдут», — задаётся вопросом Татьяна М.

«Надеюсь, что люди будут в безопасности и не останутся без крыши над головой», — добавила Дарья С.

Последствия пожара в деревне Каракуль © МЧС России по Омской области

Последствия пожара в деревне Каракуль © МЧС России по Омской области

«Можно сказать, вся деревня сгорела», — подчеркнул Абдували Х.

По словам очевидцев, пламя очень быстро распространилось по домам из-за сильного ветра.

«Виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности», — заверили в МЧС.

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