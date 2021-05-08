Письма фронта
Письма фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 17:30 — REGNUM Письмо лейтенанта, командира зенитно-пулеметного взвода Виктора Дзотцоева 1924 года рождения. 9 октября 1942 года. Встретил Победу в Восточной Пруссии.

Оригинал Я нахожусь на фронте, но в бою ещё не были. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 14:00