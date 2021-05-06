Вашингтон, , 21:48 — REGNUM В Сети появился трейлер будущего сезона сериала «Очень странные дела». Видеоролик был опубликован на канале Netflix 6 мая.

В трейлере показано одно из основных мест действия сериала — Национальная лаборатория Хоукинса. Именно оттуда сбежала главная героиня по имени Одиннадцать, которую играет Милли Бобби Браун.

Дата выхода четвертого сезона «Очень странных дел» до сих пор неизвестна. Ранее один из актёров Финн Вулфард сообщил, что он выйдет только в 2022 году.

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