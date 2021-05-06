Ростов-на-Дону, , 17:01 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону — пополнение. В начале апреля здесь вылупился птенец белоголового сипа, сообщает пресс-служба зоосада.

В связи с отсутствием инстинкта насиживания у родительской пары, яйцо пришлось забрать из гнезда. Под присмотром специалистов яйцо в течение двух месяцев находилось в инкубаторе, в котором поддерживались определённые температура и уровень влажности. Птенец вылупился с весом 119 граммов.

В настоящее время хищная птица получает мелко нарубленное мясо, витамины и проводит время под ультрафиолетовой лампой. Вводить во взрослую групп к сородичам планируется осенью.