Прага, 6 мая 2021, 16:55 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что необходимо успокоить напряженную атмосферу в отношениях с Россией.
Бабиш напомнил депутатам о возможности включения Чехии в список недружественных России государств, который только формируется.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают в причастности ко взрывам на складах во Врбетице спецслужбы из России. В то же время Чехия выслала после этого 18 российских дипломатов, а Россия в ответ — 20 сотрудников посольства Чехии.
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