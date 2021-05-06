Прага, , 16:55 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что необходимо успокоить напряженную атмосферу в отношениях с Россией.

«Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу», — сказал он, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты чешского парламента.

Бабиш напомнил депутатам о возможности включения Чехии в список недружественных России государств, который только формируется.

«Не знаю, мало ли вам этого?» — обратился он к депутатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают в причастности ко взрывам на складах во Врбетице спецслужбы из России. В то же время Чехия выслала после этого 18 российских дипломатов, а Россия в ответ — 20 сотрудников посольства Чехии.

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