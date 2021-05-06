Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM В Екатеринбурге зафиксирован первый с начала 2021 года случай падения ребёнка из окна. Инцидент произошёл на Сиреневом бульваре в микрорайоне ЖБИ, сообщает городское УМВД.

Многоэтажный дом Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Мальчик 2015 года рождения выпал из окна шестого этажа и получил различные травмы. По предварительным данным, он был дома с родителями, а когда взрослые вышли в другую комнату, то подошёл к открытому окну и опёрся на москитную сетку.

Сотрудники полиции напоминают, что чаще всего причиной подобных ЧП является невнимательность взрослых. Также негативно влияют москитные сетки, которые только создают видимость барьера.