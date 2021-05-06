Рим, , 17:32 — REGNUM Двое студентов из США приговорены судом Италии к пожизненному заключению по делу об убийстве итальянского полицейского. Об этом 6 мая сообщает BBC.

В 2019 году американский студент нанес ранения 35-летнему офицеру Марио Черчелло Рега в римском районе Прати, недалеко от отеля, где турист из США остановился с другом. Полицейский скончался от полученных ранений в больнице в тот же вечер.

В ходе следствия было установлено, что студенты пытались купить кокаин у местного наркодилера, но произошел конфликт и последний вызвал полицию. По данным итальянских СМИ, «дилер» являлся осведомителем полиции.

Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов попытались задержать молодых людей, но так как они явились в гражданской одежде, студенты приняли их за преступников и, как они сами заявили, нанесли ранения в целях самозащиты.

Адвокат осужденных сообщил, что исход дела «является постыдным для Италии» и пообещал подать апелляцию.