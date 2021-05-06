Рим, , 16:51 — REGNUM 6 мая в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» пройдет ответный матч ½ финала Лиги Европы 2020/21 по футболу «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена немецкой бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Помогать судье будут Марк Борш и Штефан Лупп.

Первый матч полуфинала завершился победой «манкунианцев» со счетом 6:2. Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились Бруну Фернандеш (9', 71' пен), Эдинсон Кавани (48', 64'), Поль Погба (75') и Мейсон Гринвуд (86'). Единственные голы «волков» забили Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко на 15-й и 34-х минутах.

Последние четыре встречи этих команд завершились победой «Манчестер Юнайтед» (0:2, 1:0, 3:2, 6:2).