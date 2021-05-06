Элиста, , 16:49 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 6 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 352 летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что за истекшие сутки в Калмыкии зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом.

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