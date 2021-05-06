Улан-Батор, , 16:48 — REGNUM Руководство Монголии решило активизировать вакцинацию населения. По словам министра финансов Болдына Жавхлана, власти будут принимать меры принуждения и поощрения.

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«Хотя граждане самостоятельно будут принять решении о вакцинации, из-за пандемии коронавируса человечество стоит перед большим вызовом. Так что сейчас принятие решении о вакцинации является гражданской ответственностью. Общество не должно рисковать из-за непривитых людей», — заявил Болдын Жавхлан.

По словам министра, с 5 мая начнет экономически поощрять вакцинацию граждан от коронавируса. Все жители, получившие обе дозы вакцины, получат по 50 000 тугриков (примерно 1426 рублей).

«Мы будем принимать меры принуждения в отношении тех, кто не привился. В Улан-Баторе живут 47 000 жителей, которые получают талоны на продукты, 29 000 из них не получили даже первую дозу вакцины. Есть еще и 211 000 жителей, которые получают разные социальные пособия, 80 000 из которых тоже не привились. С сегодняшнего дня для выдачи талона на продукты и социальных пособий будем учитывать вакцинацию этих граждан«-, заявил министр финансов Болдын Жавхлан.

По состоянию на 4 мая в Монголии 1 661 497 человек получили вакцину, в том числе 532 817 получили обе дозы. В Улан-Баторе, который считается самым большим очагом эпидемии, обе дозы получили 427 038 жителей. С 3 мая началась массовая вакцинация в других регионах.

В Монголии не уменьшается суточный прирост заболеваний COVID-19. За минувшие сутки выявили 1124 случаев заражения коронавирусом, таким образом общее количество COVID-19 в стране достигло 40 872. За сутки умерли 4 пациента, и за все время пандемии — 140 пациентов.