6 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили заявление Владимира Зеленского о том, что у Соединенных Штатов Америки и Украины одинаковая позиция относительно «Северного потока — 2».

Оксана Переможенко, , 19:41 — REGNUM У Соединенных Штатов Америки и Украины одинаковая позиция относительно «Северного потока — 2», заявил 6 мая президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Грошики Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обсудили вопрос «Северного потока — 2» — для нас также, для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами», — цитирует Зеленского «112 Украина».

Заявление Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многих не удивило отсутствие различий в позициях США и Украины по данному вопросу.

«Это не у Украины такая позиция, это у Вовика такая позиция и всех его приближённых де*енератов», — написала Екатерина С.

«У США, может, и позиция, а у Зеленского — поза» — отметил Станислав К.

«Да там и мозг — один и тот же на две страны, походу», — добавил Андрей Ф.

«У Зеленского такая позиция, как и у его хозяев», — отметила Неля П.

«Да, позиция Зеленского, безусловно, весома на международной арене», — пишет Татьяна А.

Трубопровод «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

«Вы имеете право на позицию, позиционируйте или мечтайте, но [в] не касающийся вас проект тоже не лезьте. Хочется вам или нет, Россия «Северный поток — 2» достроит и точка… Прекратим подачу через Украину газа и все. Потом скачите себе на майдане, хоть до небес», — написал Абдул М.

«Одни свой газ пихают сжиженный, а вторые транзит терять старый не хотят! Вот и все!» — пояснил Виталий Ч.

«И этому тоже не сказали, что в украинской трубе не может быть вообще никакого газа, кроме российского», — добавил D Alex I.

«После этого заявления США воспрянет духом, не цацки-пецки — Украина поддержала», — иронизирует Fedor D.

«А кто спрашивает мнение Украины?» — задалась вопросом Надежда М.

«Главное… Эти интуристы вакцину не привезли… А послица США Зеленскому производить высокоэффективную вакцину у нас запретила… Эти интуристы — организаторы КОВИДОМОРА в Государстве Украина…» — пишет Сергей Петрович К.

«Друг нашёл друга…» — пишет Faina R.

«У России на их позиции найдётся своих с десяток» — добавил Владимир А.

«А у холопов не может быть разных позиций с барином», — отметил Вячеслав Ш.

«Морекопателей уже откамасутрили по самое не могу, а у них еще эйфория! Костыли не забудьте купить для поддержки!» — иронизирует Марго Марго.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Киев President.gov.ua

«Какая у тебя позиция! Марионетка!» — добавил Юрий Б.

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«Коротко о визите начальника в Украину. У Украины только два врага: Россия и олигархи — Госсекретарь США Блинкен. Значит Штаты будут грабить Украину, чтобы не грабили олигархи и «чтобы Путин не напал». Неважно, что американцы говорят, они всё равно будут грабить свою колонию. Потому что, если США не будут грабить, грабить будут олигархи, и на Украину сразу Путин «нападёт» — за это стоял майдан, это знают все на майдане», — подвел итоги визита Блинкена на Украину украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.

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