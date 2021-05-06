Оксана Переможенко, 6 мая 2021, 19:41 — REGNUM У Соединенных Штатов Америки и Украины одинаковая позиция относительно «Северного потока — 2», заявил 6 мая президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы обсудили вопрос «Северного потока — 2» — для нас также, для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами», — цитирует Зеленского «112 Украина».
Заявление Зеленского в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многих не удивило отсутствие различий в позициях США и Украины по данному вопросу.
«Это не у Украины такая позиция, это у Вовика такая позиция и всех его приближённых де*енератов», — написала Екатерина С.
«У США, может, и позиция, а у Зеленского — поза» — отметил Станислав К.
«Да там и мозг — один и тот же на две страны, походу», — добавил Андрей Ф.
«У Зеленского такая позиция, как и у его хозяев», — отметила Неля П.
«Да, позиция Зеленского, безусловно, весома на международной арене», — пишет Татьяна А.
«Вы имеете право на позицию, позиционируйте или мечтайте, но [в] не касающийся вас проект тоже не лезьте. Хочется вам или нет, Россия «Северный поток — 2» достроит и точка… Прекратим подачу через Украину газа и все. Потом скачите себе на майдане, хоть до небес», — написал Абдул М.
«Одни свой газ пихают сжиженный, а вторые транзит терять старый не хотят! Вот и все!» — пояснил Виталий Ч.
«И этому тоже не сказали, что в украинской трубе не может быть вообще никакого газа, кроме российского», — добавил D Alex I.
«После этого заявления США воспрянет духом, не цацки-пецки — Украина поддержала», — иронизирует Fedor D.
«А кто спрашивает мнение Украины?» — задалась вопросом Надежда М.
«Главное… Эти интуристы вакцину не привезли… А послица США Зеленскому производить высокоэффективную вакцину у нас запретила… Эти интуристы — организаторы КОВИДОМОРА в Государстве Украина…» — пишет Сергей Петрович К.
«Друг нашёл друга…» — пишет Faina R.
«У России на их позиции найдётся своих с десяток» — добавил Владимир А.
«А у холопов не может быть разных позиций с барином», — отметил Вячеслав Ш.
«Морекопателей уже откамасутрили по самое не могу, а у них еще эйфория! Костыли не забудьте купить для поддержки!» — иронизирует Марго Марго.
«Какая у тебя позиция! Марионетка!» — добавил Юрий Б.
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«Коротко о визите начальника в Украину. У Украины только два врага: Россия и олигархи — Госсекретарь США Блинкен. Значит Штаты будут грабить Украину, чтобы не грабили олигархи и «чтобы Путин не напал». Неважно, что американцы говорят, они всё равно будут грабить свою колонию. Потому что, если США не будут грабить, грабить будут олигархи, и на Украину сразу Путин «нападёт» — за это стоял майдан, это знают все на майдане», — подвел итоги визита Блинкена на Украину украинский политолог Александр Скубченко в своем телеграм-канале.
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