Киев, , 16:47 — REGNUM Удивление тому, что на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном одна из журналисток получает русский перевод, выразил украинский лидер.

Так, на мероприятии с Блинкеном 6 мая глава Украины обратил внимание журналистки ВВС о том, понимает ли она его слова. В свою очередь сотрудница СМИ заявила, что у нее синхронный русский перевод, поэтому все в порядке.

«Русский перевод?» — удивился украинский лидер.

Зеленский пошутил, что «они (русские — прим. ИА REGNUM) здесь, они везде».

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что от границ Украины Россия не полностью отвела войска.

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