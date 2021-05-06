Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM В Екатеринбурге задержан гражданин, подозреваемый в ряде разбойных нападений на пункты микрозаймов. Об этом сообщает городское УМВД.

Всего ему вменяют три преступных эпизода. Один был совершён 20 апреля на улице Шаумяна, где было похищено 28 тысяч рублей, а второй — два дня спустя на улице Щорса с добычей в 7 тысяч рублей. 27 апреля разбойник снова напал на пункт по улице Шаумяна и забрал тысячу рублей.

Налётчиком оказался безработный гражданин 1980 года рождения. Теперь ему грозит до 10 лет колонии. Суд отправил его в СИЗО.