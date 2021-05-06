Элиста, , 16:44 — REGNUM Ещё 17 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 6 мая. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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В ковидных госпиталях лечение получают 140 пациентов с COVID-19, 12 человек находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 303 жителя Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 506 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 809 человек.

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