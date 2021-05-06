Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Американская модель Кендалл Дженнер поделилась, что несколько лет назад испытывала панические атаки. Об этом она рассказала в тизере нового проекта, созданного совместно с изданием Vogue.

https://www.instagram.com/p/COggWV3pVOv/

«Два или три года назад у меня начались сильные панические атаки. Я просыпалась среди ночи из-за кошмаров», — призналась Дженнер. «Я чувствовала, как сердце выпрыгивает из груди, не могла дышать. Мне было очень плохо», — рассказала модель о своих ощущениях.

Добавим, что, по мнению создателей, совместный проект Vogue и Кендалл Дженнер под названием Open Minded («Открытый») позволит зрителям понять, что они не одиноки. Он будет состоять из четырёх серий, один из эпизодов будет посвящён паническим атакам.

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