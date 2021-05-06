Воронеж, , 16:40 — REGNUM Рабочее движение по реконструируемому путепроводу на улице Ленина в Воронеже планируется запустить 7 мая в 23:30. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии по итогам выездного совещания, которое 6 мая провёл мэр Вадим Кстенин. Движение по путепроводу было закрыто с октября 2020 года.

«Все необходимые именно дорожные работы, которые сильно зависят от погоды, будут завершены до прогнозируемых на ночь дождей. Подрядчику и нашим службам останется выполнить задачи, связанные с обеспечением безопасного проезда по путепроводу — отгородить зону продолжения работ от проезжей части блоками, смонтировать их световое обозначение и ряд других. После этого откроем рабочее движение по четырем полосам из шести, это произойдет в 23:30 7 мая», — заявил Вадим Кстенин.

Таким образом, с 8 мая маршруты общественного транспорта №№ 1КВ, 1КС, 3, 3В, 5, 9КА, 9КС, 10А, 18, 26А, 33, 45, 49М, 50, 61, 66, 69 Т, 70А, 70М, 75, 88, 88А, 108А, 120 начнут осуществлять работу по обычным направлениям с посадкой-высадкой пассажиров на установленных остановочных пунктах.

Работы по реконструкции путепровода при этом будут продолжены, до окончания реконструкции движение пешеходов по нему запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция путепровода на улице Ленина стартовала в августе 2020 года, движение по путепроводу было полностью закрыто 24 октября. Ранее Кстенин заявлял о планах открыть движение по путепроводу в январе 2021 года, однако затем сроки неоднократно переносились.

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