Пекин, , 16:39 — REGNUM 32-летний бразильский полузащитник китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо может вернуться в европейский футбол. 5 мая турецкий портал «Fanatic» сообщил, что Паулиньо близок к подписанию контракта с «Галатасараем». Текущее соглашение бразильца с китайским клубом рассчитано до лета 2022-го года.

2 января 2019-го года Паулиньо перешел в «Гуанчжоу Эвергранд» из каталонской «Барселоны» за 42 миллиона евро.

За свою профессиональную карьеру Паулиньо успел поиграть в «Брагантино», «Коринтиансе» и «Тоттенхэме», помимо «Барселоны» и «Гуанчжоу Эвергранд».

В прошедшем сезоне китайской Суперлиги 2020 Паулиньо принял участие в 20-ти матчах, в которых отметился 12-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами.