Новосибирск, , 16:36 — REGNUM В Новосибирске над площадью Ленина пролетели самолёты и вертолёты. Это была первая тренировка пролёта авиации в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Взлёт самолётов и вертолётов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определённой точке военные лётчики провели сбор и построение парадного строя для пролёта над площадью в установленные сроки. Полёт выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолётов и 400 км/ч для самолётов», — уточнили в ЦВО.

В пролёте были задействованы шесть единиц авиационной военной техники: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В и истребители-перехватчики МиГ-31.

Уточняется, что генеральная репетиция пройдёт 7 мая.