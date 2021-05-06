Нижний Новгород, , 16:33 — REGNUM Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объяснил, почему городские власти хотят приобрести в лизинг трамваи именно в стиле «ретро», даже несмотря на недовольство части горожан, передает «NewsNN».

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По мнению главы муниципалитета, закупаемые для нужд столицы Приволжья трамваи должны гармонично смотреться в местах, по которым будут пролегать их маршруты, в данном случае — в исторической части города.

Также градоначальник отметил, что несмотря на ретростиль, все 11 трамваев, на приобретение которых Нижегородская мэрия намерена потратить 946 млн рублей, будут абсолютно новыми с современным оборудованием и ходовой частью.

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Напомним, что часть жителей Нижнего Новгорода критиковала решение мэрии приобрести ретротрамваи, призывая власти купить обычные трамваи и тем самым сэкономить деньги.

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