Ижевск, , 16:32 — REGNUM В связи с выселением из единственного жилья многодетной семьи в Завьяловском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность должностных лиц»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, должностные лиц администрации поселка Каменское с 2014 по 2019 год недобросовестно исполняли свои обязанности, что в результате привели к тому, что многодетное семья в составе десяти человек, включая несовершеннолетних детей, лишилась единственного жилья.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Действиям чиновников администрации муниципального образования будут дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появилась информация о ситуации в деревне Каменское Завьяловского района. Якобы без ведома членов многодетной семьи администрация населенного пункта продала земельный участок, на котором расположен принадлежащий семье дом. Также семью сочли не нуждающейся в получении новой жилплощади. В результате многодетная семья лишилась единственного жилья.

В администрации района при этом сообщили, что готовы оказать необходимую помощь семье, участок которой оказался принадлежащим другому собственнику.

По данному факту уже проводят проверку следственное управление СКР по республике и региональная прокуратура.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав семьи.

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