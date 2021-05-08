Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM Письмо младшего лейтенанта Вадима Степанова родным от 19 мая 1943 года.

Вадим Степанов призван в ряды Красной армии 1 августа 1942 года. Был командиром пулемётного полка. Погиб в 1943 году в битве на Курской дуге.