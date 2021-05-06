Минск, , 16:28 — REGNUM Бюрократия в Белоруссии не должна нищенствовать, и её содержание будет обходиться налогоплательщикам ещё дороже. Об этом 6 мая заявил Александр Лукашенко на совещании с высшим руководством республики при обсуждении нового закона о госслужбе.

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«И здесь не должно быть какого-то перехлеста: если госслужащий, значит, растопырил пальцы, как некоторые у нас ипэшники, айтишники и прочие сторонники олигархата. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения. Госслужащий — это не значит, что в 10 раз зарплата выше. Но все должно быть достойно, — сказал Лукашенко. — Чтобы не было этого контраста, как в советские времена при Горбачеве: секретарям райкомов, обкомов и прочим зарплату подняли в два раза и сразу вызвали агрессию у народа, потому что народ жил непросто. То есть вот тут привязанность должна быть к народу».

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Лукашенко обратил внимание на моральный облик чиновника и выразил надежду, что благодаря значкам для госслужащих, повышению зарплат и других мер статус бюрократа поднимется высоко. Однако и требования будут высоки, предупредил несменяемый руководитель постсоветской республики.

Глава администрации президента Игорь Сергеенко напомнил, что действующий закон о госслужбе был принят в 2003 году. «Учитывая то, как изменился мир, какие вызовы ставит перед государством время, мы видим, что вопрос совершенствования государственной службы актуален как никогда, — сказал он. — События прошлого года показали, что выстроенная система государственного управления эффективна и сильна. Но не менее сильны возрастающие в последние годы угрозы и риски, которые требуют принятия соответствующих мер для защиты нашей государственности и суверенитета».

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