Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 15:30 — REGNUM Вера Поршнева. Письмо матери. 30 ноября 1941 года. Других данных нет.

Оригинал Знаешь, мама, обидно умирать. Радио REGNUM создан 08.05.2020 в 06:00