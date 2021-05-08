Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 15:00 — REGNUM Письмо Григория Манакова от 16 октября 1942 года. Письмо из фондов «Музея природы и человека» города Ханты-Мансийск». Других данных нет.

Оригинал Посмотрел немецкие зверства и горю ненавистью к каждому немцу. Радио REGNUM создан 07.05.2020 в 22:00