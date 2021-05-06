Минск, 6 мая, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Повышение довольствия чиновников, «зачистку» Белоруссии от оппозиционных НГО и другие проблемы обсудил 6 мая Александр Лукашенко с высшим руководством республики на совещании по вопросам совершенствования законодательства о госслужбе. В центре внимания был новый закон о госслужбе и массовые протесты против фальсификации президентских выборов 2020 года.

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«За прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости нам удалось выстроить стройную вертикаль власти, сформирован компактный государственный аппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. В результате даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует четко и слаженно. Лучшим тому подтверждением является консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Это была все-таки лакмусовая бумажка», — заявил Лукашенко. Глава президентской администрации Игорь Сергеенко признал, что во время событий 2020 года существовали «угрозы и риски государственности».

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Он акцентировал внимание на проблеме кадров, на морально-этическом облике госслужащего, его поведении на работе и в быту, сообщает президентская пресс-служба. Лукашенко предложил в новом законе о госслужащих ввести для них знаки отличия наподобие депутатских значков.

«Нам надо в законе четко предусмотреть, чтобы каждый государственный служащий в обществе, в обыденной жизни чем-то выделялся. Допустим, значок государственного флага, — поведал Лукашенко. — Если ты государственный служащий, ты должен внешне выделяться в обществе для того, чтобы к тебе могли обратиться люди за помощью, советом, поддержкой и просто с тобой поговорить. Меньше будут бегать в приемные и меньше будут писать писем. И второе — это тест для любого государственного служащего: он должен гордиться тем, что он государственный служащий. В противном случае не надо ему быть государственным служащим».Лукашенко также анонсировал повышение материального благополучия чиновников, отметив: «Тогда, может быть, меньше и коррупции будет. Хотя я не сторонник того, что, если кому-то дать большую зарплату, значит, он взятки напрочь перестанет брать. Всегда денег мало. Но уже будет думать: «Возьму взятку — не только выгонят, посадят. А тут все-таки нормальная зарплата и служба». Поэтому эти вопросы надо четко определить и обозначить».

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