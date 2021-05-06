Оренбург, , 16:26 — REGNUM В Оренбургской области группа наркоторговцев отдана под суд. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным следствия, преступную деятельность организовал 21-летний оренбуржец. В группировку входили ещё двое местных жителей и два жителя Башкирии. Организатор создал интернет-магазин, а также приобретал вещества через мессенджеры забирал из тайников и затем передавал своим сообщникам, которые фасовали их и сбывали с помощью «закладок».

Всего соучастникам вменяют 23 преступных эпизода. У них изъяли около 120 граммов синтетических наркотиков.