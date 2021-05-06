Большереченский район, Омская область, 6 мая, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В деревне Каракуль Большереченского района Омской области в результате крупного пожара 6 мая сгорело 25 строений, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пожарная машина

Уточняется, что огонь уничтожил один продуктовый магазин, 14 жилых домов, десять строений. Пожар локализован в 18:44 по местному времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Каракуле произошёл днём 6 мая. Изначально сообщалось о 18 сгоревших строениях, в том числе 11 жилых домах. Причины возгорания выясняются. На месте работает прокурор Большереченского района. Среди людей пострадавших нет. По имеющейся информации, огонь пришёл со стороны Колосовского муниципального района через лес и болотистую местность с камышом.