Магас, , 16:22 — REGNUM В Ингушетии задержаны два человека, состоящие в родственных и дружественных связях с ликвидированным 28 апреля Магомедом Кодзоевым. При обыске у них было обнаружено оружие, которое могло принадлежать убитому бандиту, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, Магомед Кодзоев совершил нападение на силовиков на границе Ингушетии и Северной Осетии. Правоохранители намеревались проверить документы у водителя затонированной машины, однако он открыл огонь по силовикам и был убит.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По предварительным данным, убитый находился в федеральном розыске по подозрению в разбое, совершенном в ноябре 2004 года.

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