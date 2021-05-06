Нижний Новгород, , 16:21 — REGNUM Дворец культуры имени Ленина, расположенный в Канавинском районе Нижнего Новгорода, после реконструкции переоборудуют в многоквартирный дом, передают нижегородские СМИ.

Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства, в ведение которого передали дворец культуры, планирует уже в ближайшее время направить соответствующий проект в региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия.

ИА REGNUM напоминает, что Нижегородский дворец культуры имени Ленина был построен в 1927 году. Здание дворца культуры объявлено объектом культурного наследия регионального значения, но пустует последние 13 лет из-за аварийного состояния.